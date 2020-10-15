صور.. صندوق تحيا مصر يستأنف قوافل مبادرة نور حياة فى 3 محافظات

وأعلن صندوق تحيا مصر، فى بيان صادر عنه، أن القوافل ستبدأ عملها بدءا من اليوم فى محافظات الشرقية، وبنى سويف، والمنوفية، على أن يتم استئناف العمل بمحافظات: السويس، والمنيا، والإسماعيلية، والقليوبية خلال الأسابيع القادمة.

من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة الواحدة ستستقبل 250 مواطنا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حفاظا على التباعد الاجتماعى بين المواطنين أثناء تلقى الخدمة الصحية بالقوافل.





وأضاف أن القوافل ستجرى كشف الرمد على المواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.





وأشار عبد الفتاح، إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها تعدى المليون مستفيد حيث تم إجراء الكشف الطبى على 165 ألفا و873 مواطنا بالغا وتم إجراء 13 ألفا و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة تدخلا جراحيا، وكذلك صرف العلاج لـ 77 ألفا و151 مريضا.

كما تم إجراء الكشف الطبى على 881 ألفا و18 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألفا و81 تلميذا نظارات طبية بعد اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف الإبصار وذلك فى 10 محافظات تم تطبيق المبادرة بها وهى: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بنى سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة فى إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدنى منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعى مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية، وسيتم إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء للحالات المصابة.

فى ذات السياق يتم تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية الحكومية، لتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار، حيث تتراوح نسبة الإصابة ما بين 10 و20 % بين التلاميذ.

يذكر أن الصندوق فتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، وبلغ عدد المحافظات التى شهدت تنفيذ مبادرة نور حياة منذ إطلاقها فى فبراير 2019، 19 محافظة وهى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.