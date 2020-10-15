6 ملايين عامل غير منتظم حدثوا بياناتهم لصرف دفعة رابعة من منحة الرئاسة

أعلنت وزارة القوى العاملة انتهاء المدة المحددة لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة الرئاسية "المرحلة الرابعة"، وذلك فى الثانية عشر ظهر اليوم الخميس بعد أن بدأ التحديث السبت الماضى.





وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن عدد العمالة غير المنتظمة التى سجلت لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد على البوابة الالكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 6 ملايين و22 ألف عامل وذلك على مدى 6 أيام.

وشدد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، والذى بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا، بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

وأشار سعفان إلى أنه سيتم تدقيق بيانات الذين تم تحديثها عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

وقال وزير القوى العاملة إن الدولة المصرية أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التى ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على الـ 3 دفعات الأولى بإجمالى 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المراحل الثالثة الأولى من المنحة الرئاسة أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها بأن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل فى مراحل الصرف الثلاث الأولى التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضارى يليق بالدولة المصرية.