قائمة بأسماء من تقدموا للكشف الطبى فى مجلس الشيوخ

وينشر موقع "دوت الخليج" الأسماء كالتالى: 1. سامح عاشور

2. محمد شبانة

3. طارق سعدة

4. محمود الشيخ

5. خالد عبد اللطيف

6. أكمل خطاب

7. محمد مجدى فريد محمد

8. علاء الدين مصطفى حسن

9. أحمد محمد السعيد قناوى

10.عمرو نبيل محمد عبد الرحمن

11.محمد لطفى طه السباعى

12.هانى حنا جبران نعمة الله

13.إيهاب زكريا عطا الله عبد المسيح

14.عياد راغب خليل بسطا

15.كامل ميشيل كامل عبد المسيح

16.جميل حليم حبيب ميخائيل

17.يحيى الفخرانى

18.عماد الدين حسين

19.محمود الكردوسى

20.محمود مسلم

21.مصطفى شردى

22.إبراهيم أبو كيلة

23.فرج حافظ محمد الدرى

24.حافظ فؤاد حافظ أبو شوشة

25.يحيى شوقى محمد

26.أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز

27.خالد مصطفى أحمد سيد

28.محمد احمد عبدالسلام جنفى

29.رمضان سليمان موسى

30.محمد محمد ذكى

31.أحمد عبد المنعم عماد الجندى

32.السعد عبد الحميد عبد العظيم

33.محمد ماهر مصطفى

34.شريف فرج خضرى محمد الجابرى

35.أشرف ثابت سعد الدين السيد جامع

36.إبراهيم حسن حجازى

37.محمود محمد صلاح سعد

38.محمود أشرف إبراهيم أبو النصر

39.عبد الله أمين محمود عصر

40.محمد عمر مصطفى عبد الرازق عبد الغني

41.يوسف السيد يوسف عامر

42.رياض إسماعيل مصطفى رياض

43.أحمد عبد الله زايد

44.عبد المنعم السعيد

45.محمد شوقى عبد العال

46.محب محمود كامل الرافعي

47.محمد صلاح الدين محمد البدري

48.مصطفى محمد عبد الغني

49.سهير أديب مجلع غطاس بكالوريس

50.حياة محمد عبد الرازق

51.حنان عبد المنعم أبو العزم على

52.كوثر محمود محمود

53.هيام فاروق فؤاد بنيامين

54.نهى أحمد فتحى أحمد زكى

55.نهى أشرف محمد الشريف

56.راجية سعد عبد الحميد محمد الفقى

57.عائشة عبد الغنى محمد هاشم

58.خضرة سالم عبد الحميد سالم

59.سميرة محمد عبد العزيز

60.نهال مجدى أحمد فهمى المغربل

61.نجوى أحمد الشافعى عمران

62.نادية مبروك عبد العزيز عمارة

63.سماء سليمان السيد احمد

64.هدى جمال عبد الناصر

65.سها سعيد عبد المنعم إبراهيم

66.كاميليا صبحى عبد النور محمد

67.رشا وسيم عبد الرحمن قلج

68.راندا محمد أحمد مصطفى على.

69.أسامة أحمد أحمد الجندى

70.أسامة كامل منتصر

71.مصطفى كامل محمد السيد

72.طارق فاروق محمود نصير

73.هارون عبد الحميد هارون

74.محمد مجد الدين محمد بركات

75.عمرو حسين محمد حجاب

76.أحمد صلاح الدين أبو الخير

77.أيمن عبد المحسن محمد عبد المحسن

78.عبد المنعم عبد الحميد السيد امام

79.محمد جاد محمد جاد

80.أحمد على البدرى على إبراهيم

81.فاروق حافظ عبد الحليم المقراحى

82.خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل

83.جمال عبد الحليم عبد الوهاب

84.أبو الفتوح محمد على عبد السميع

85.جلال محمود فهمى الهريدى

86.حاتم حشمت فرج الدسوقى

87.حازم محمد سليمان محمد عمر

88.عمر المختار حسين صميدة

89.محمد نبيل سليمان دعبس

90.السيد عبد العال مصطفى عبد المجيد

91.تيسير محمد رزق مطر

92.عبد الحكيم أحمد عصمت

93.سليمان سلمان موسى الزملوط

94.محمود سمير عبد الجليل تركى

95.عبد العزيز محمد النحاس

96.بهاء الدين بدر عبد الرحيم أبو شقة

97.خالد محمد عبد المنعم قنديل

98.هانى صلاح محمد سرى الدين

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