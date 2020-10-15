صور .. صحة الشرقية : ضبط صيدلى يبيع أدوية محظورة عبر الإنترنت

ووفق بيان رسمى، قالت الإدارة العامة للصيدلة بالشرقية، إن ذلك يأتى بناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة على الصيدليات، والتصدى لممارسات بيع وتداول الأدوية مجهولة المصدر، وضبط المخالف منها، لضمان وصول دواء أمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أضافت: "أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 591 علبة لأدوية متنوعة، تمثلت فى أدوية جدول أول وجدول ثان مخدرات، وأدوية مؤثره على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان، وأدوية مجهولة المصدر، وأدوية دون فواتير تم ضبطها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز شرطة القرين برقم 1213 إدارى لسنه 2020".