صور .. الكشف على أكثر من مليون مواطن ضمن مبادرة الأمراض المزمنة بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوى وعلاج الأمراض غير السارية، مستمرة بالعمل على مدار الساعة بالمحافظة، لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين.





وأضاف فى تصريحات صحفية، أن المبادرة أجرت حتى الآن الفحوصات اللازمة لأكثر من 1.7 مليون مواطن ومواطنة بمحافظة الشرقية، بنسبة تغطية 110.6%، خلال 27 يوما منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، وذلك بدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الطبية لـ1734890 مواطنا بالمحافظة بالمبادرة الرئاسية، والتى تهدف إلى المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وتابع: تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دورى، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.