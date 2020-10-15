الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية تدشن رابع مراكزها لزراعة الأعضاء البشرية

أكد الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أنه استمرارا للدور الرائد الذى تقوم به الهيئة ووحداتها على مستوى الجمهورية وتأكيدا لتميزها فى خدمة المريض المصرى حصل مستشفى دمنهور التعليمي على رخصة زراعه الأعضاء البشرية تمهيدا لبدء نشاط زراعه الكلي وزراعة الكبد.

وأفاد محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن مستشفى دمنهور التعليمي تخدم قطاع عريض من سكان محافظات البحيرة وكفر الشيخ وهذه الخدمة المميزة ستساعد على تخفيف الآلام عن كاهل الآلاف من مرضى الكلى والكبد وهذا هو الهدف الأسمى الذى نسعى إليه جميعا.

وأضاف أن الهيئة تطبق أعلى معايير السلامة والجودة داخل مراكز زراعة الأعضاء البشرية التابعة لها ولا يتم قبول الأعضاء المتبرع بها إلا من أقارب المرضى فقط.

جدير بالذكر أن الهيئة بها ثلاث مراكز متخصصة لزراعة الكلى والكبد وهي مركز زراعة الكبد بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد ومركز زراعة الكبد والكلى بمستشفى الساحل التعليمي ومركز زراعة الكلى بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية ويعد أكبر مركز لزراعة الكلى على مستوى وزارة الصحة حيث تم به ما يفوق عن 1000 عملية زراعة كلى.