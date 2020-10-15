مكتب برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى ينظم ندوة رقمية

نظم المكتب الوطنى لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى "إيراسموس+"، اليوم الخميس، ندوة رقمية شارك فيها الدكتور محمد الشناوى، مستشار وزير التعليم العالى للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر.





وقدم المتحدثون فى الندوة تعريفا بالتمويل السنوى من الاتحاد الأوروبى للجامعات المصرية عبر برنامج إيراسموس+ لمشروعات بناء القدرات المؤسسية، فى الفترة من عام 2014 إلى عام 2020، والذى تخطى 41 مليون يورو ممثلة فى 44 مشروعا دوليا يتم تنفيذهم داخل مؤسسات التعليم العالى المصرية بالشراكة مع عدد من المراكز البحثية والقطاعين العام والخاص.

وتدير الجامعات المصرية 11 مشروعا معنيين بتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة العاملين داخل الجامعات المشاركة، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالى تمويل البرنامج، على أن تزيد تلكالنسبة فى السنوات القادمة.

وتبلغ ميزانيات المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى للعام الجارى 6.5 مليون يورو ممثلة فى سبع مشروعات دولية يتم تنفيذها داخل الجامعات المصرية، بالشراكة مع الجامعات الأوروبية بهدف تطوير التعليم العالى من خلال بناء القدرات المؤسسية، وإنشاء برامج ودرجات دراسية جديدة، وتطوير نظم الإدارة والحوكمة، وربط احتياجات المجتمع بالتعليم العالى.

واستعرضت وزارة التعليم العالى ووفد الاتحاد الأوروبى خلال الجلسة الافتتاحية للندوة نتائج المشروعات التى تم تمويلها خلال 2020 ونبذة عنها مع عرض إحصائيات مفصلة لإنجازات برنامج"إيراسموس+"، ومشاركات مؤسسات التعليم العالى المصرية والدول الأخرى خلال المرحلة الحالية للبرنامج 2014-2020.

كما شهدت الندوة عرض خبرات الحاصلين على التمويل من خلال أحد المشروعات الفائزة لهذا العام من وجهتى النظر المصرية والأوروبية، مع قصة نجاح أحد المشروعات السابقة للتركيز على أهمية استدامة المشروعات، كأحد أهم عناصر خطة المشروع المقدم للتمويل.

واعتمد الاتحاد الأوروبى ميزانية مضاعفة لاستكمال أنشطة برنامج إيراسموس+ للفترة من 2021 - 2027 لتصل إلى 30 مليار يورو مع وضع خطط لدعم الحراك الفردى والتبادل الطلابى والأكاديمى وزيادتها لثلاثة أضعاف.