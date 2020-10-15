صور.. ضبط وإعدام أكثر من 5 أطنان أغذية فاسدة وغلق مصنع طحينة بالعاشر

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان.





أسفرت جهود الحملة، وفقا لبيان صحفى، عن ضبط مصنع طحينة به نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقه لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة. كما جرى ضبط 3 أطنان و800 كجم طحينة تم تعبئتها فى عبوات سبق استخدامها، كما تم إعدام طن و600 كجم أغذية مختلفة عبارة عن "حلوى، صلصة، طحينة، وسمسم خام" لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 16 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير 12 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بقسم الشرطة بمدينة العاشر من رمضان. وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

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