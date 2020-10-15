عربيتك .. خطوات استخراج وتجديد رخصة القيادة

وأوضح صابر خلال حلقة اليوم من برنامج "عربيتك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى معتز عاطف، أن الرخصة الخاصة تسمح لحاملها قيادة السيارة الملاكى دون التعرض للمخالفات المرورية مادامت سارية، فهى تعمل لمدة 10 سنوات من تاريخ الإصدار وذلك طبقا لقانون المرور.

وأشار مراسل الراديو 9090 إلى خطوات استخراج رخصة قيادة جديدة سواء كانت رخصة خاصة أو دراجة نارية، فهى تحتاج إلى استخراج الرخصة من المرور التابع لمحل إقامة طالب الترخيص الذى يشترط ألا يقل عمره عن 18 سنة، مع محل الإقامة وتقديم 4 صور شخصية حديثة مع المؤهل، وفى حالة كتابة المهنة فى البطاقة الشخصية لا يشترط إحضار المؤهل، ثم إحضار إثبات اللياقة الطبية من عيادات الباطنة والنظر فى وحدات المرور مع تحديد الفصيلة، ثم اختياز الاختبارات النظرية والعملية ودفع الرسوم المقررة.

وفى حالة تجديد الرخصة يجب تجهيز شهادة براءة ذمة مالية أو شهادة المخالفات، وصورتين شخصيتين 4 فى 6، واجتياز الاختبارات النظرية والعملية ودفع الرسوم المقررة.

وأشار صابر إلى أنه فى حالة فقدان الرخصة وهى سارية، يجب التوجه لأقرب قسم شرطة من مكان فقدانها، وتحرير مذكرة فقد، واستخراج شهادة مخالفات ودفع الرسوم المقررة.

وعند استخراج بدل تالف يجب إحضار شهادة المخالفات والتوجه إلى المرور وإعداد بدل تالف ودفع الرسوم المقررة، ولكن عند تغيير مكان السكن يجب إحضار الرخصة سواء سارية أو منتهية والتوجه لأقرب وحدة ترخيص التابع لها لأجل تجديد الرخصة مع إحضار شهادة بيانات واستخراج شهادة مخالفات ثم التوجه لوحدة الترخيص التى بالعنوان الجديد و4 صور شخصية.