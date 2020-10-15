نيفين القباج : 30 ألف جنيه لكل مبدع من المشتركين بمسابقة شباب مصر

جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمته "ابتكار خانة" للاحتفاء بنجاح الشباب من المبدعين الاجتماعيين خريجى مشروع "ابتكار خانة" ليتسنى للجميع رؤية مجهوداتهم والتزامهم وشغفهم لتحقيق التغيير الاجتماعى.

ووزعت وزيرة التضامن الاجتماعى شهادات التخرج على خريجى أول دفعة من برنامج " الرحلة " لابتكار خانة، كما وزعت الجوائز والشهادات على الفائزين فى مسابقة "شباب مصر المبدع".

وقررت نيفين القباج منح 30 ألف جنيه من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لكل مبدع من المشتركين فى مسابقة شباب مصر المبدع بإجمالى 300 ألف جنيه لعشرة مبدعين، شريطة أن يضم كل مشترك فى المسابقة 4 أفراد آخرين معه للاستفادة من تجاربهم فى إبداعاتهم ومبادراتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤسسة "ابتكار خانة" تقدم أفكارا مبدعة وتعشق التنمية، مشددة على أن هناك ارتباطا وثيقا بين قضية الإبداع المجتمعى والتمكين الاقتصادى، إذ أن كل منهما يكمل الآخر، مضيفة أن منهجية التفكير والإبداع ضرورية، خصوصا أن الفكر دائما يسبق العمل، لذلك تعد الشراكة بين جميع المؤسسات أمر ضرورى ولا مجال للمنافسة، حيث إن العمل الجماعى يعطى عزيمة وإحساس بالنجاح.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى الى أن الابتكار الاجتماعى والريادة فى المناطق المستحدثة التى نقل لها سكان المناطق غير الآمنة بات أمرا ضروريا، إذ يقدم الشباب ابتكارات اجتماعية وفرصا للتغيير المجتمعى.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة إيمان بيبرس، مؤسسة "ابتكار خانة"، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لدعمها للمؤسسة، مشددة على أنهم يحتفلون اليوم بنجاح شباب مصر المبدع، إذ يعد اليوم نقطة انطلاق من مبدعى العمل الاجتماعى للشباب خريجى برنامج "الرحلة"، والذى تقدمه "ابتكار خانة" للمبدعين الاجتماعيين.

وأشارت بيبرس أن "الرحلة" استمرت لأكثر من 8 شهور، وتم تقديم تدريبات بناء قدرات الشباب، ومساعدات تقنية، واستشارات ، وتوجيه، والأهم من ذلك العمل معهم على تغيير منهجية وأسلوب تفكيرهم، موضحة أنه تم تنظيم مسابقة تسابق فيها ثمانية مبدعين ومبدعات اجتماعيين أمام لجنة من الخبراء فى مجال الإبداع الاجتماعى وريادة الأعمال الاجتماعية، وتم اختيار ثلاثة فائزين سيتم منحهم مكافأة مالية.

وتعد "ابتكار خانة" أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تستهدف "ابتكار خانة" الشباب من خلال خلق جيل فعّال ومبتكر من المفكرين النقديين والمبدعين، الذين لديهم القدرة على حل المشكلات، وتقوم مدرسة ابتكار خانة بتقديم جلسات تدريبية للشباب المبدعين الاجتماعيين لبناء قدراتهم وتقديم الدعم الفنى لهم والتوجيه والإرشاد على مدار 6 آشهر على أيدى خبراء ومتخصصين فى مجال الإبداع والرياده الاجتماعية.