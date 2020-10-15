اتحاد المهن الطبية يقرر إنشاء جامعة للدراسات العليا

وافق مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه الأخير، على مقترح الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام للاتحاد، والخاص بإنشاء جامعة للدراسات العليا.
وقال عبد الهادي، في بيان، الخميس، إن جامعة الدراسات العليا لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، ستكون هى الأولى من نوعها، لتخصيصها فى الدراسات العليا فقط لأعضاء المهن الطبية، وحل مشكلة الدراسات العليا التى يواجهها أعضاء النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".
وأوضح أن الهدف من إنشائها هو تسهيل التعليم الطبى المستمر، والدراسات العليا وإعطاء شهادات إكلينيكية فى المقام الأول للأعضاء، وسد العجز فى وجود شهادات إكلينيكة فى السوق المصرى، وكذلك تأهيل الأطباء لمواجهة سوق العمل.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم البدء فى إجراء دراسة الجدوى للمشروع، والتى طبقا لنتائجها سيتم تحديد مقر إنشائها سواء باستغلال أرض الاتحاد الموجودة فى الإسماعيلية، أو شراء أرض جديدة، للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة، على أن يتبع ذلك التواصل مع وزارة التعليم العالى لتسجيل الجامعة، وتسجيل برامجها بلجان القطاعات المختلفة بالوزارة، بجانب عمل بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة، أو جامعات خارجية لإتاحة أفضل البرامج التعليمية لأعضاء الاتحاد.
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