وزير الكهرباء: محطة جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح نهاية العام الحالى

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، أن الوزارة بصدد إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بقدرة تبلغ 2000 ميجا وات.. مشيرا الى انه سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الكهرباء اليوم في افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة بحضور السيد سيريل نون السفير الألماني بالقاهرة والسيد جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية والسيد كريم امين الرئيس التنفيذي لقطاع التوليد بشركة سيمنس.

وأشار محمد شاكر إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير الطاقة الكهربائية بعد أن شهدت مصر في عام 2014 تذبذبا في الكهرباء وتأكيده على أن الطاقة الكهربائية في مصر أمن قومي .

كما أشار إلى التعاون الكبير بين الكهرباء وشركة سيمنس التي ساهمت في انشاء 3 محطات كبري للكهرباء في مصر .. مؤكدا أن الانجازات التى تحققت في قطاع الكهرباء تعتبر غير مسبوقة.

وأضاف أنه تم إنشاء خطوط نقل جهد 220 كيلو فولت بطول 6 آلاف كيلو متر وهو ما يعادل ضعف الشبكة التى كانت موجودة.

وأكد وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تسير بشكل سريع في التوسع بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء 20% بنهاية العام الحالى.. مشيرا إلي أن المحطات الجديدة نجحت في توفير أكثر من مليار دولار بسبب الزيادة الكبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتطرق الوزير في كلمته إلى الربط الكهربائي بين مصر والأردن وليبيا ومؤخرا السودان بفضل الوفرة الكبيرة في الطاقة الكهربائية بمصر.