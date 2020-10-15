"الزراعة" تنظم دورة تدريبية لمهندسي تحسين الأراضي ضمن مشروع تحديث الري الحقلي

نظم فريق عمل مشروع تحديث الري الحقلي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورته التدريبية الأولى، بمقر الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، لتدريب مهندسى الجهاز المشاركين ضمن مشروع تحديث الري في بني سويف، قنا، الوادي الجديد، المنيا، الواحات البحرية، الشرقية، الإسماعيلية والسويس، بهدف رفع قدراتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة (GPS) في حصر ورفع مساحات الأراضي.

وقال الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، في تصريح صحفي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بسرعة الإنجاز في المشروع لتحديث الري الحقلي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث على مساحة 504 آلاف فدان بالأراضي الجديدة.

وأضاف أنه تم الاستعانة بعدد من المتخصصين في رفع الإحداثيات وعمل الخرائط المساحية، لتدريب المهندسين بأسلوب التدريب التفاعلي، حيث تم تدبير 12 جهاز "جي بي إس" جديد، بالإضافة للأجهزة المتاحة لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة، من المقرر توفير أجهزة أخرى لتزويد فريق العمل بها خلال الفترة المقبلة.