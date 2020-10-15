"القومي للإعاقة" يحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التهنئة لجموع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، والذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام.

وتعد العصا البيضاء من أبرز الأدوات المساعدة على التحرك والتنقل وإدراك المكان التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وفي سياق ذلك صرح د.أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يهدف إلى التأكيد على أهمية دعم هذه الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء علي أخر التطورات في مجال المعينات البصرية من أجهزة وإصدارات، إلى جانب تحقيق الإستفادة من مهارات وقدرات هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة، والعمل على دمجهم في المجتمع، فضلًا عن إتاحة مزيد من الخدمات والتيسيرات التي تدعم تحركهم ومزاولتهم لحياتهم اليومية، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود بين المجتمع والدولة لتحقيق ذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لعام ٢٠١٨.

وأضاف "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس صباح اليوم ؛ أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ؛ كانوا يواجهون في الماضي تحديات صعبة ويعانون من التهميش لسنوات طويلة على مستوى كافة المجالات؛ وبعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئاسة جمهورية مصر العربية وجه أجهزة الدولة المختلفة بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتذيل كافة العواقب أمامهم، الأمر الذي أدى إلى إذكاء الوعي المجتمعي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص .