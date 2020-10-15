هيئة المستشفيات التعليمية تدشن رابع مراكزها لزراعة الأعضاء البشرية

فى إطار توجيهات معالى وزير الصحة والسكان بتقديم خدمة طبية متميزة للمريض المصرى
صرح أ. د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأنه إستمرارا للدور الرائد الذى تقوم به الهيئة ووحداتها على مستوى الجمهورية وتأكيدا لتميزها فى خدمة المريض المصرى حصلت مستشفي دمنهور التعليمي علي رخصه زراعه الأعضاء البشريه تمهيدا لبدء نشاط زراعه الكلي وزراعة الكبد.
وأفاد بأن مستشفى دمنهور التعليمي تخدم قطاع عريض من سكان محافظات البحيرة وكفر الشيخ وهذه الخدمة المميزة ستساعد على تخفيف الآلام عن كاهل الآلاف من مرضى الكلى والكبد وهذا هو الهدف الأسمى الذى نسعى إليه جميعا.
الجدير بالذكر أن الهيئة بها ثلاث مراكز متخصصة لزراعة الكلى والكبد وهي مركز زراعة الكبد بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد ومركز زراعة الكبد والكلى بمستشفى الساحل التعليمي ومركز زراعة الكلى بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية ويعد أكبر مركز لزراعة الكلى على مستوى وزارة الصحة حيث تم به ما يفوق عن 1000 عملية زراعة كلى.
وأضاف بأن الهيئة تطبق أعلى معايير ال" سلامة والجودة داخل مراكز زراعة الأعضاء البشرية التابعة لها ولا يتم قبول الأعضاء المتبرع بها إلا من أقارب المرضى فقط.
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