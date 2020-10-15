ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة مع راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي ، برئاسة فوزى العميرى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكب مصري قادم من إيطاليا ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS-704 القادمة من ميلانو الإيطالية ، إشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة المعين علي لجنة الأخضر فى راكب مصري الجنسية كان يحمل 4 حقائب محاولا الخروج مسرعا من الخط الأخضر بصالة الوصول ، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى ،وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " إكس راى " بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .
وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة ، قرر تكليف عبد الحليم عبد المحسن مأمور الضبط تحت اشراف ميلاد رسمى مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب ، فتبين وجود 960 قرص من كونترامال المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 106 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات ،بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .
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