تنفيذا لوعد الوزير.. نقيب المحامين: «العدل» تورد ما يزيد على 13 مليون جنيه

أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أن وزارة العدل حولت إلى حساب النقابة ، مبلغ 13 مليونا و557 ألفا و655 جنيها مصريا من مستحقات النقابة الخاصة بأتعاب المحاماة، تنفيذا لوعد معالي المستشار وزير العدل للنقيب العام.

من جانب آخر وقع نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتور أبو الفتوح الطويل، ملحق للعقد الذي بين النقابة والشركة، وفر خصومات على الأدوية المحلية والمستوردة، بهدف توفير الرعاية الصحية للسادة المحامين وأسرهم.

ونص ملحق العقد على:

«يضاف إلى العقد المبرم بين الشركة والنقابة العامة بروتوكول عمل بين النقابة العامة للمحامين والشركة المصرية لتجارة الأدوية وما يتبعها من فروع على مستوى الجمهورية، ينص على صرف الأدوية المحلية الصنع بخصم 14%، والأدوية المستوردة بخصم 2% للسادة المحامين وأسرهم».

بناءً على ما سبق

- يسدد المحامي قيمة الأدوية بعد الخصم السابق ذكره إلى الصيدلية نقدا.

- يتم الصرف بعد الاطلاع على بطاقة العضوية عن عام 2020 (الغير مشتركين والمشتركين بمشروع الرعاية الصحية والاجتماعية والمستنفذ رصيدهم من الأدوية).

- بالنسبة للسادة المحامين بالمعاش يتم الصرف لهم بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومي المدون بها مهنة محامي، وكذلك العاملين بالنقابة.

- يسري هذا البروتوكول لمدة سنة ميلادية من تاريخه، ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أجد الطرفين الطرف الأخر بعدم رغبته في تجديد العقب قبل نهاية السنة الميلادية بشهرين على الأقل، وذلك بموجب خطاب موصى به.