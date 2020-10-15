بافتتاح مركز للتدريب الفني.. سبمنس تساهم في تطوير قطاع الطاقة بمصر

افتتحت سيمنس للطاقة اليوم مركز مصر للخدمات وأكاديمية للتدريب في مصر. يُعد مركز الخدمات الجديد الأول من نوعه في المنطقة، ويضم مركزًا للإصلاح ومركزًا للمعدات ومستودعًا لقطع الغيار تحت سقف واحد.

يضم المركز أيضًا مقر الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والتي تُعد مركزًا متطورًا للتدريب الفني والمهني في المنطقة. تمثل الأكاديمية-بصفة خاصة-تحالفًا استراتيجيًا بين كل من سيمنس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)-نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ). تُعد الأكاديمية نموذجًا مبتكرًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص وتستهدف دعم التدريب المهني المتخصص للمهندسين والفنيين المصريين في كافة الصناعات، من خلال صقل مهارات المتدربين في عدة تخصصات بما في ذلك سلامة أماكن العمل والتشغيل الآلي. وبالإضافة للدعم الذي تقدمه الأكاديمية في مجال التدريب المهني والتعليم الفني في مصر، تُعد الأكاديمية أيضًا من المراكز الفريدة من نوعها في تقديم الخدمات للقطاع الصناعي، حيث تقدم خدماتها التدريبية حسب الطلب وطبقًا لاحتياجات كل صناعة من الصناعات المحلية في السوق المصري.

افتتح المنشآت الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة كل من: السيد/ جو كايسر-الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية ورئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنس للطاقة العالمية، والسيد/ كريم أمين-نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في سيمنس للطاقة، بحضور الدكتور/ سيريل نون-سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور/ محمد شاكر-وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ يحي زكي-رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولفيف من كبار المسئولين التنفيذيين في سيمنس للطاقة.