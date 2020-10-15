بافتتاح مركز للتدريب الفني.. سبمنس تساهم في تطوير قطاع الطاقة بمصر

افتتحت سيمنس للطاقة اليوم مركز مصر للخدمات وأكاديمية للتدريب في مصر. يُعد مركز الخدمات الجديد الأول من نوعه في المنطقة، ويضم مركزًا للإصلاح ومركزًا للمعدات ومستودعًا لقطع الغيار تحت سقف واحد.
يضم المركز أيضًا مقر الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والتي تُعد مركزًا متطورًا للتدريب الفني والمهني في المنطقة. تمثل الأكاديمية-بصفة خاصة-تحالفًا استراتيجيًا بين كل من سيمنس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)-نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ). تُعد الأكاديمية نموذجًا مبتكرًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص وتستهدف دعم التدريب المهني المتخصص للمهندسين والفنيين المصريين في كافة الصناعات، من خلال صقل مهارات المتدربين في عدة تخصصات بما في ذلك سلامة أماكن العمل والتشغيل الآلي. وبالإضافة للدعم الذي تقدمه الأكاديمية في مجال التدريب المهني والتعليم الفني في مصر، تُعد الأكاديمية أيضًا من المراكز الفريدة من نوعها في تقديم الخدمات للقطاع الصناعي، حيث تقدم خدماتها التدريبية حسب الطلب وطبقًا لاحتياجات كل صناعة من الصناعات المحلية في السوق المصري.
افتتح المنشآت الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة كل من: السيد/ جو كايسر-الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية ورئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنس للطاقة العالمية، والسيد/ كريم أمين-نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في سيمنس للطاقة، بحضور الدكتور/ سيريل نون-سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور/ محمد شاكر-وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ يحي زكي-رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولفيف من كبار المسئولين التنفيذيين في سيمنس للطاقة.
وتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، يقول السيد/كريم أمين-نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في سيمنس للطاقة: "إنّ افتتاح مركز مصر للخدمات الجديد يُمثل خطوة محورية تؤكد التزامنا تجاه مصر والمنطقة. إننا نستهدف من خلال هذا المركز تقديم أرقى مستويات تكنولوجيا الصيانة والإصلاح لقطاع توليد الطاقة في مصر والدول المجاورة. إنّ الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به العين السخنة، بالإضافة للكوادر والمواهب المصرية المتميزة التي ستتلقى تدريبها في الأكاديمية الملحقة بالمركز ستجعل من هذا المجمع صرحًا اقليميًا لخدمة المنطقة بأكملها. إنّ الدمج بين التطبيقات العملية في قطاع توليد الطاقة والتدريب التقني المتميز يمثل فرصة رائعة لتحفيز الجيل الجديد من المتخصصين في هذا المجال بالسوق المصري، كما يمثل حافزًا لنا أيضًا كي نتوسع في إقامة مراكز مماثلة في الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقًا من هذا المركز الإقليمي الهام."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بافتتاح مركز للتدريب الفني.. سبمنس تساهم في تطوير قطاع الطاقة بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.