الآن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 وطريقة سدادها إلكترونياً

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020، وذلك وفق المواعيد المحددة من قبل الشركة المصرية للاتصالات لإصدار فاتورة التليفون الأرضي، والتي تقوم الشركة بإصدارها 4 مرات في العام وذلك في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، على أن يكون هناك فترة سماح أمام عملاء الشركة لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل أن يتم تحويل التليفون إلى مستقبل فقط.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 وطريقة سدادها إلكترونيا:-

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات والتي ما زالت حتى وقتنا هذا تحتكر خطوط التليفون الأرضي في كافة المحافظات المصرية، وذلك لأن الشركة المصرية للاتصالات متواجدة منذ سنوات عديدة، حيث كانت من قبل عبارة عن هيئة عامة تابعة بالكامل للحكومة، قبل أن يتم خصصتها وتحويلها إلى الشركة المصرية للاتصالات، ولهذا تمتلك الشركة المصرية للاتصالات الملايين من العملاء في مجال خطوط التليفون الأرضي، ومؤخراً دخلت الشركة مجال التليفون المحمول وتنافس بقوة شركات الاتصالات الأخرى العاملة في مصر من خلال ما تقوم بطرحه من منتجات وخصومات على تلك المنتجات، ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020 باتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

إدخال كود المنطقة ثم إدخال رقم التليفون الأرضي ثم الضغط على زر عرض.

كذلك يمكن معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر من خلال الاتصال من أي تليفون أرضي على الرقم 111.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً:-

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً من خلال خدمة السداد الإلكتروني كذلك يمكن الحصول على كافة الخدمات الأخرى من فاتورة النت المنزلي ومعرفة عروض الشركة على خطوط التليفون المحمول من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.