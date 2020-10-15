صور .. إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بالشركة القابضة للمطارات

وأوضحت الشركة، فى بيان صحفى، أنه تم الكشف على نسبة كبيرة من العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات ونادى ايروسبورت وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران وشركة ايروتل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة فى الحجر الصحى بمطار القاهرة.

وخلال الحملة، تم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة الطبية، كما تم الكشف وتسجيل بيانات جميع المشاركين فى الحملة استعدادا للمرحلة الثانية للحملة المقرر انطلاقها الشهر القادم، و من المقرر أن تستمر الحملة الأسبوع المقبل بالكشف على العاملين فى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوى.