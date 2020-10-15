طلب إحاطة لـ وزير التربية والتعليم حول زيادة المصروفات الدراسية

وأضاف أن ذلك يتعارض مع النص الدستورى فى المادة 19 التى تنص على"التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف عبدالغنى، خلال طلب الإحاطة اليوم الخميس، أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانتيه بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تشرف عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".

وتابع: "لقد جاء قرار الوزارة بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها الأسر المصرية التى قد تضررت من جائحة كورونا الفترة الماضية، والجدال حول اقتراب الموجة الثانية من الجائحة والنظام التعليمى الجديد والتعليم عن بُعد وهو ما يمثل عبء على المواطنين فى ظل الظروف الراهنة الصحية والاقتصادية التى تمر بها البلاد والعالم أجمع، فضلا عن معاناة المواطنين فى السنوات الاخيرة من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومات المتعاقبة".

وأوضح النائب، أن قرار الوزارة ينسف بمبدأ مجانية التعليم والمبادئ التى أقرها الدستور كما سبق وأشرنا، والمبادئ التى أقرتها ثورة 1952 وكانت أحد المكتسبات التى أفادت جموع المواطنين، ومن ثم فان بذلك القرار فإن الحديث عن مجانية التعليم ما هو إلا أمر وهمى ومصطلح وهمى، خصوصا مع انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.

وتساءل النائب، قائلا: "ما مدى دستورية قرار وزارة التربية والتعليم لزيادة المصروفات، وتحقيق مبدأ الزامية التعليم وكفالة الدولة بمجانية التعليم فى جميع مراحله المختلفة ومؤسساتها التعليمية؟".

وطالب النائب: "بمعرفة الخطوات التى ستتخذها الوزارة فى حال عجز المواطنين عن دفع المصروفات، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنين وتسريح العديد من المواطنين من وظائفهم نتيجة لتداعيات كورونا وكذلك زيادة تكاليف الحياة نتيجة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومات المتعاقبة".