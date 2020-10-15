يأتى ذلك قبل أيام من افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، المقرر يوم الأحد المقبل، للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، حرصا على صحتهم وجميع ضيوف الملتقى والمشاركين فى الحفل.
وقالت سهير عبد القادر، إن المؤسسة تعاونت مع أحد المراكز الطبية لعمل مسحات مجانية لجميع الأعضاء من ذوى القدرات الخاصة،
تقام الدورة الرابعة من ملتقى أولادنا 2020 لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة، تحت شعار " وحشتونا"، وبرعاية وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.
يشهد الملتقى عروضا إبداعية لذوى القدرت الخاصة فى مجالات عروض الأفلام الروائية والتسجيلية، وعروض الفرق الفنية الغنائية والموسيقية.
كما ستقام مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوى القدرات الخاصة ودعم مقدرتهم على استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسحات مجانية لذوى القدرات الخاصة من مؤسسة أولادنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.