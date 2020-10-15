مسحات مجانية لذوى القدرات الخاصة من مؤسسة أولادنا

يأتى ذلك قبل أيام من افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، المقرر يوم الأحد المقبل، للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، حرصا على صحتهم وجميع ضيوف الملتقى والمشاركين فى الحفل.

وقالت سهير عبد القادر، إن المؤسسة تعاونت مع أحد المراكز الطبية لعمل مسحات مجانية لجميع الأعضاء من ذوى القدرات الخاصة،

تقام الدورة الرابعة من ملتقى أولادنا 2020 لفنون ذوى الاحتياجات الخاصة، تحت شعار " وحشتونا"، وبرعاية وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

يشهد الملتقى عروضا إبداعية لذوى القدرت الخاصة فى مجالات عروض الأفلام الروائية والتسجيلية، وعروض الفرق الفنية الغنائية والموسيقية.

كما ستقام مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوى القدرات الخاصة ودعم مقدرتهم على استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.