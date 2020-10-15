صور .. وفد البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين فى جولة معايشة للواقع

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وأوضح بيان صحفى، لمحافظة القاهرة، أن الوفد زار هيئة النقل العام والورش الرئيسية للعمرة الجسيمة والمتوسطة بجسر السويس، كما اطلعوا على غرفة تتبع الأتوبيسات من خلال غرفة مراقبة حركة الأسطول.
كما زار الوفد مصنع تدوير المخلفات بـ15 مايو ومديرية التربية والتعليم، للتعرف على كيفية الاستعداد للعام الدراسى الجديد، كما زار مناطق "المحروسة 1- 2" و"أهالينا" للتعرف على جهود الدولة فى نقل سكان العشوائيات إلى أماكن حضارية متكاملة الخدمات.
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