المدير التنفيذي لتحيا مصر: أكثر من مليون مستفيد من المبادرة حتى الآن ونستهدف إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء

وأضاف أن القوافل ستجري كشف الرمد على المواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.
وأشار عبد الفتاح إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها تعدى المليون مستفيد حيث تم إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و873 مواطنا بالغا وتم إجراء 13 ألف و 602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة تدخلا جراحيا، وكذلك صرف العلاج ل 77 ألف و151 مريض ، كما تم إجراء الكشف الطبي على 881 ألف و18 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألف و81 تلميذا نظارات طبية بعد اكتشاف اصابتهم بأحد مسببات ضعف الابصار وذلك في 10 محافظات تم تطبيق المبادرة بها وهي : القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح .
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية، وسيتم إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء للحالات المصابة.
في ذات السياق يتم تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية الحكومية، لتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم بأحد مسببات ضعف وفقدان الابصار حيث تتراوح نسبة الإصابة ما بين 10 و20 % بين التلاميذ.
يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، وبلغ عدد المحافظات التي شهدت تنفيذ مبادرة نور حياة منذ إطلاقها في فبراير 2019 19 محافظة وهي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.
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