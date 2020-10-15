خبير فرنسي بالأشعة التداخلية في المركز الطبى العالمى

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الدكتور "تيرى دو بيرى" خبير الأشعة التداخلية ، لعلاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلى والعظام بواسطة الأشعة التداخلية ، فى الفترة من ( 16 - 18 ) أكتوبر 2020 . وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميًا عدا الخميس والجمعة . وللتواصل يرجى الاتصال على رقم الخط الساخن 16221 او زيارة الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg

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