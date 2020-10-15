التنمية المحلية: انتهاء تدريب 125 شخصا فى الشؤون القانونية والمالية

وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى - وفق بيان للوزارة - إن الدورات التدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات على التطبيق العملى على أزمات الأمطار والسيول وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال الشؤون القانونية والشؤون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية، وإدارات تنفيذ الأحكام، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات فى مجال تصميم الشبكات.

وأضاف شعراوى، أن مركز سقارة للتدريب ينتهج دورًا جديدًا فى دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن، حيث سيتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين فى دورات المركز حتى يستطيعون تنفيذ تلك الدورات فى محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها، وذلك لتوسيع نطاق الاستفادة من الدورات وتحسين أداء العاملين فى المحافظات.