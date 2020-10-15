النشرة المرورية : محور روض الفرج بديلا عن 26 يوليو .. وسيولة بنفق الأزهر

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الخميس، مع بداية الذروة المسائية، يكون لها طبيعة خاصة، مع نهاية الأسبوع، حيث تشهد ارتفاعا نسبية على معظم المحاور.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية، تشهد بعض الأحجام فى طريق الجيش عند مكتبة الإسكندرية، وكذلك عند محور أبو قير.

وأكد صابر أن محور المحمودية سهّل نقل الحركة المرورية من شرق الإسكندرية لغربها، ما أدى للانسياب المرورى فى معظم محاور المحافظة، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام المعتادة، عند منزل كوبرى محرم بك، وأحجام متفرقة بميدان كفر عبده، وميدان الوزارة.

وتابع أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء باتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام المتفرقة بشارع سعد زغلول، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند محطة مترو شبرا الخيمة للقادم عند ميدان المؤسسة.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام، فى المناطق التى تشهد أعمال تطوير وتوسعة، ومنها أعلى منطقة الأوتوستراد، ناصحا بسلوك نفق كارفور للدخول إلى المعادى، وكذلك فى محور 26 يوليو عند منطقة ناهيا، ويفضل سلوك محور روض الفرج، وكذلك أعلى مناطق المرج.

وأضاف صابر أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية، واستيعاب أية كثافات على الطرق.

ولفت صابر إلى أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى شارع السودان بسبب وجود بعض الأعمال أمام محطة مترو الجامعة، ناصحا بسلوك شارع مراد، أو شارع الجامعة، مشيرا إلى ظهور بعض الأحجام بشارع البحر الأعظم، ناصحا بسلوك شارع ربيع الجيزى.

وفى محافظة القاهرة، قال صابر، إن هناك بعض الأحجام بشارع صلاح سالم، عند محور الفردوس، ناصحا بسلوك محور النصر، كما يشهد شارع الأزهر بعض الأحجام، بينما يكون نفق الأزهر أفضل حالا، كما يشهد أعلى كوبرى الفنجرى للمتجه للحدائق والزاوية بعض الأحجام، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد.

ونصح صابر، فى محافظة القاهرة، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.