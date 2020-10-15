موجز السوشيال: ملكة جمال إحدى الدول تتعرض لهجوم شرس بعد سخريتها من المصريات.. ساسي يغادر إلى المغرب.. مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ا...

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:

ملكة جمال المغرب تتعرض لهجوم شرس بعد سخريتها من المصريات

شنّ رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هجوما شرسا على ملكة جمال المغرب ابتسام مومنى وذلك بعد هجومها على الفتيات المصريات اللاتى شبهتهن بالرجال وذلك على خلفية دفاعها عن الفنان المغربى سعد لمجرد الذى تم منع حفلته الغنائية فى القاهرة بعد الهجوم عليه بسبب قضايا الاغتصاب المرفوعة ضده.

يارب أشوفك أسعد الناس.. مى سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها | شاهد

احتفلت الفنانة مى سليم بعيد ميلاد ابنتها "لى لى" ونشرت صورا لها معها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عصام الحضري يشارك متابعيه بصور من أوضة اللبس .. ويعلق: مع العالمي

شارك عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، صورتين له عبر انستجرام ؛ من برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار .

النهائى اهلى وزمالك ... ساسي يغادر إلي المغرب للانضمام لبعثة الفريق | شاهد

اعلن الاعلامى خالد الغندور عن سلبية مسحة لاعب الزمالك التونسى فرجانى ساسى ومغادرة اللاعب إلي المغرب .