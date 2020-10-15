انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. الصحة تصدر تعميماً للمستشفيات ومديريات الصحة بأعراض جديدة مصاحبة للإصابة بكورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت أزمة جائحة كورونا تلقي بظلالها على كافة دول العالم، فعلي الرغم من انتهاء الموجة الأولي من جائحة كورونا في أغلب دول العالم، والتي تسببت في وفاة الآلاف من المصابين بتلك الجائحة على مستوي العالم، ناهيك عن الآثار السلبية على اقتصاديات العديد من الدول نتيجة لتوقف العديد من القطاعات الانتاجية بسبب سياسة الإغلاق التي فرضتها أغلب دول العالم والتي تمثلت في فرض حظر تجوال كلي أو جزئي.

وما أن بدأت الموجة الأولي من جائحة كورونا في الانتهاء وبدأت أغلب دول العالم في اتخاذ العديد من القرارات برجوع الأوضاع الحياتية للمواطنين إلى طبيعتها بالتزامن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تمنع تفشى جائحة كورونا بين المواطنين، إلا أن العالم فوجئ بموجه ثانية أخرى من تلك الجائحة بدأت تنتشر حالياً في عدد من الدول الأوروبية وبدأت بعض تلك الدول في العودة مرة أخرى إلى سياسة الإغلاق التي كانت متبعة في الموجه الأولي.

الصحة تصدر تعريف جديد بأعراض أخرى مصاحبة للمصابين بوباء كورونا:-

أصدرت وزارة الصحة والسكان في مصر، تعميم يتضمن تعريف جديد بالأعراض التي تصاحب الاصابة بوباء كورونا والتي تساعد الأطباء في تشخيص حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع المستشفيات والمديريات الصحية على مستوى الجمهورية.

ووفق التعريف الجديد لوزارة الصحة والسكان بشأن تشخيص حالات كورونا فقد تم تقسيم حالات الاصابة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى ثلاث حالات كما يلي:-