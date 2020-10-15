فيديو .. سلوكيات قائدى المركبات تنال من جمال شارع عباس العقاد بعد تطويره

وشملت خطة تطوير شارع عباس العقاد، توسعته بزيادة عدد الحارات فى الاتجاهين، ولكن سلوكيات قائدى المركبات حالت دون شعور المواطن بجهود إدارة المرور ومحافظة القاهرة فى هذا الشأن.

ويكمن السبب وراء تفاقم أزمة المرور فى شارع عباس العقاد بسلوكيات المواطنين من قائدى السيارات، إذ تصطف السيارات فى غير الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن وقوفها فى صفين متوازيين، ما يؤدى إلى تباطؤ الحركة المرورية.

وتنظم الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات على مدار الـ24 ساعة يوميًا، لمنع انتظار السيارات فى الأماكن غير المسموح فيها الانتظار، وتحرر الخدمات المرورية مخالفات عدة، سواء غرامات فورية، أو سحب سيارات بالأوناش وكذلك "كلبشة" السيارات، إلا أنه ورغم كل تلك الجهود المتواصلة من إدارة المرور، لا زال الكثير من أصحاب السيارات يصرون على المخالفة ويتركون مركباتهم بالأماكن غير المخصصة للانتظار.

عدسة دوت الخليج رصدت الازدحام الشديد فى الشارع الرئيس بمدينة نصر، وكيف يسبب ما يفعله بعض قائدى السيارات أزمات كبيرة، لمكان بذلت فيه الدولة وما زالت تبذل جهدًا كبيرًا من أجل حل أزماته وإضافة لمسة جمالية له.