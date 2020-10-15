قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيلا للأزهر الشريف

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريا برقم 587 لسنة 2020 بتعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضوينى، وكيلا للأزهر الشريف لمدة عام، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.





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