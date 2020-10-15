توصيات المؤتمر الثالث لرؤساء مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

عقد قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الثالث لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 11 – 13 أكتوبر الجارى، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.





واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر، آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال. وجاءت توصيات المؤتمر على النحو التالى: 1 - حشد جهود المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية لنشر فكر التصدى لكل صور العنف. 2 - مواجهة كل الخلافات والنزاعات من خلال القانون والعمل على الحد من جرائم الثأر. 3 - مواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الإبتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تُسهم فى النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التى تواجهها أجهزة المكافحة.

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