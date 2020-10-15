السيسي يعين وكيلا جديدا للأزهر 

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيين وكيل جديد للأزهر الشريف. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قراراً للرئيس السيسى، يحمل رقم 587 لسنة 2020، بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني وكيلاً للأزهر الشريف لمدة عام ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.

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