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تردد القنوات التعليمية عبر النايل سات لجميع المراحل الدراسية

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تصدر تردد القنوات التعليمية اليوم التريند، وذلك بعد إطلاق وزارة التربية والتعليم عدد من القنوات التعليمية، جاءت ترددات القنوات التعليمية بعد ضوابط العام الدراسي الجديد، واعتماد مواداً دراسية يتم شرحها من خلال القنوات التعليمية.

وينشر موقع " صوت الأمة"، ترددات القنوات التعليمية 2020 على النايل سات

تردد قناة مصر التعليمية مباشر

التردد: 12380

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

اسم القناة على الرسيفر: EDU 2

تردد 12380 أفقي:

القناة خاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية

تردد قناة عين التعليمية على النايل سات 2020

معامل تصحيح الخطا 5\6

التردد: 11564.

معامل الترميز: 2500.

القطبية: عمودي..

توقيت عرض البرامج التعليمية

تبدأ البرامج التعليمية في بثها عرضها المباشر في تمام الساعة 9:30 صباحًا، كما تبدأ الإعادة في تمام الساعة 06:00 مساءًا وحتى 02:00 صباحًا، وفي حالة عدم المشاهدة تستمر الإعادة إلى الساعة 09:00 صباحًا.

تردد قناة مصر التعليمية 2020

معدل الترميز: 27500

التردد: 11747

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد 11747 رأسي:

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

اسم القناة على الرسيفر: EDU 1

خاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية

تردد القناة التعليمية المصرية 1

معدل الترميز: 27500

التردد: 11757

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

اسم القناة على الرسيفر: EDU 1

تردد 11757 أفقي:

التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية

هذه الترددات يمكن الطلاب في جميع المراحل متابعة برامجهم التعليمية، باختلاف المناهج والمراحل التعليمية المختلفة، بدايةً من المرحلة الإبتدائية ومروراً بالمرحلة الإعدادية حتى الثانوية" عام، أزهري، دبلومات فنية".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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