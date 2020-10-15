تردد القنوات التعليمية عبر النايل سات لجميع المراحل الدراسية

تصدر تردد القنوات التعليمية اليوم التريند، وذلك بعد إطلاق وزارة التربية والتعليم عدد من القنوات التعليمية، جاءت ترددات القنوات التعليمية بعد ضوابط العام الدراسي الجديد، واعتماد مواداً دراسية يتم شرحها من خلال القنوات التعليمية. وينشر موقع " صوت الأمة"، ترددات القنوات التعليمية 2020 على النايل سات تردد قناة مصر التعليمية مباشر التردد: 12380 معامل تصحيح الخطأ: 5/6. معدل الترميز: 27500 القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات الاستقطاب: أفقي H. اسم القناة على الرسيفر: EDU 2 تردد 12380 أفقي: القناة خاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية تردد قناة عين التعليمية على النايل سات 2020 معامل تصحيح الخطا 5\6 التردد: 11564. معامل الترميز: 2500. القطبية: عمودي.. توقيت عرض البرامج التعليمية تبدأ البرامج التعليمية في بثها عرضها المباشر في تمام الساعة 9:30 صباحًا، كما تبدأ الإعادة في تمام الساعة 06:00 مساءًا وحتى 02:00 صباحًا، وفي حالة عدم المشاهدة تستمر الإعادة إلى الساعة 09:00 صباحًا. تردد قناة مصر التعليمية 2020 معدل الترميز: 27500 التردد: 11747 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 تردد 11747 رأسي: القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات الاستقطاب: رأسي V. اسم القناة على الرسيفر: EDU 1 خاص بالتعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والمرحلة الثانوية تردد القناة التعليمية المصرية 1 معدل الترميز: 27500 التردد: 11757 الاستقطاب: أفقي H. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات اسم القناة على الرسيفر: EDU 1 تردد 11757 أفقي: التردد الاحتياطي للقناة التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية، والدبلومات الفنية، والأزهرية هذه الترددات يمكن الطلاب في جميع المراحل متابعة برامجهم التعليمية، باختلاف المناهج والمراحل التعليمية المختلفة، بدايةً من المرحلة الإبتدائية ومروراً بالمرحلة الإعدادية حتى الثانوية" عام، أزهري، دبلومات فنية".

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