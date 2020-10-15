الحكومة: 7.3 مليار تكلفة مشروعات تطوير الطريق الدائري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.

واستعرض وزير النقل خلال الاجتماع تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ويشمل ذلك أعمال الصيانة بإجمالي تكلفة 617 مليون جنيه، تشمل صيانة طبقات الرصف من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم، وصيانة و رفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم، وصيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع شبرا / بنها بطول 15 كم، وصيانة وتأمين شبكة الانارة، وأعمال تأمين سلامة المرور وغيرها.

بينما تشمل مشروعات التطوير بتكلفة 7.3 مليار جنيه، تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد، وتطوير وتوسعة المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم شاملا توسعة، وتطوير كوبرى المنيب على النيل، وكذلك إنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الاهرام الي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم، فضلًا عن تطوير وتوسعة وصيانة رصف المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي إلى المرج بطول 8 كم، وكذلك تطوير وتوسعة وصيانة رصف المسافة من المرج إلى السلام بطول 8 كم، واستكمال الطريق الداعم الداخلي من نفق السلام حتى محور جوزيف تيتو بطول 2كم، وكذا الداعم الخارجي من نفق السلام حتى محور سعد الشاذلي بطول 5 كم، وإنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو حتي طريق السويس بطول 9 كم.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة توفير التمويل المطلوب؛ للانتهاء من أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مشددا في الوقت نفسه على سرعة وجودة التنفيذ، لما يمثله هذا الطريق من أهمية قصوى لسكان القاهرة الكبرى.

كما عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع موقف تنفيذ المحاور أعلى النيل بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن مشروع كوبري الطريق الدائري الأوسطي ( محور حلوان)، بإجمالي طول 156 كم، على 9 قطاعات، ويضم المشروع نفق تقاطع الدائري الأوسطي مع طريق الأوتوستراد بطول 60 م، وكوبري أعلى خط السكة الحديد. ومحور عدلي منصور على النيل، بإجمالي طول 7 كم، لربط طريق الكريمات / الزعفرانة، وطريق الصعيد الحر والصحراوي الشرقي بطريق القاهرة / أسوان الزراعي، وطريق بني سويف / الفيوم في الغرب، ويشمل تنفيذ 7 كباري و نفق، ثم محور سمالوط على النيل، بطول 24 كم ليربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق ( القاهرة - أسيوط ) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط، ويشمل تنفيذ عدد 30 كوبري و 17 نفقا، ومحور ديروط على النيل بطول 29 كم ليربط الطريق الصحراوى الشرقى ( القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط، ويشمل تنفيذ 12 كوبري، و3 مخرات سيول، ونفق، منها 2 كوبري رئيسي هما كوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي، لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة ومخرات السيول.

كما يتم تنفيذ محور قوص على النيل، بطول 19 كم ليربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق ( القاهرة - اسوان ) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا، ويشمل تنفيذ 15 كوبري و 15 نفقا، منها عدد 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة / اسوان - الطريق الزراعى الغربى - السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي؛ لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، ومحور كلابشة على النيل، بطول 23 كم وعرض 21 مترا لربط الطريق الصحراوي الغربى بطريق(القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان، تشمل تنفيذ 9 كباري و 5 أنفاق، لحل التقاطعات مع الطرق الرئيسية والفرعـية والترع والمصارف.

ومحور دراو على النيل، بطول 23 كم لربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان، ويشمل تنفيذ 7 كباري و 2 نفق. ومحور بديل خزان أسوان،بطول 5.4 كم، النيل للربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان / برنيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوى الغربــــــى ( القاهــرة – أســـوان ) عابــــرا نهـــــر النيــل والطريـــــق الزراعــــــى الغربـــــي ( القاهـــــرة – أســــوان ) والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أســــــوان / أبــــو سمبــل ، ويشمل تنفيذ 2 كوبري ونفق.