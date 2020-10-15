حتى 24 أكتوبر .. استمرار استقبال الأعمال المشاركة في مبادرة "خبر في صورة"

أعلنت وزارة الدولة للإعلام استمرار استقبال الأعمال المشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة خبر في صورة حتى يوم السبت 24 أكتوبر الجاري.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة اليوم بأنه من المقرر أن تجتمع لجنة التحكيم يوم الأحد 25 أكتوبر لاختيار أفضل خمس صور، والاعلان عن أسماء أصحاب الصور الفائزة.
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