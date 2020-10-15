بأحدث تكنولوجيا عالمية .. توقيع بين سيمنس ووزارة الكهرباء لتقديم الدعم عن بعد لمحطات توليد الطاقة

وقّعت شركة سيمنس للطاقة، مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة مصر للصيانة، على اتفاق نوايا، وذلك لتأسيس شراكة في مركز مصر للخدمات يستهدف تقديم الدعم الفني عن بُعد لمحطات توليد الطاقة في فترات التوقف عن العمل ومركز الإصلاح والذي يمثل محور الشراكة سيكون متصل رقميًا، وسيضم في المستقبل مراكز للخبرة الرقمية وتشخيص أعطال الطاقة وتقديم الدعم الفني وأعمال الصيانة لنظم الطاقة الموزعة والتوربينات الغازية والبخارية والمولدات الكهربائية.

وأوضح بيان صادر أن مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة في العين السخنة سيعمل على زيادة معدلات التوطين لسلاسل التوريد بقطاع الطاقة المصري وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

وستوفر سيمنس للطاقة أيضًا من خلال المركز خدماتها للمعدات والأجزاء الدوارة لكل من التوربينات الغازية والبخارية والمولدات الكهربائية وضواغط الهواء.

ويتمكن هذا المركز المجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية في مجال الإصلاح والصيانة، من إصلاح وتجديد المعدات بدلًا من إرسالها للخارج للقيام بذلك، وهو ما سيعمل على تقليل وقت الإصلاح وبدون تكاليف شحن باهظة.

في الوقت نفسه يقدم مركز تحسين كفاءة التوليد بهذا المجمع خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحالات الطوارئ على المستوى المحلي والعالمي من خلال فريق الدعم الفني الخاص به.

افتتح المنشآت الجديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة كل من "جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية ورئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنس للطاقة العالمية، وكريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة في سيمنس للطاقة"، وذلك بحضور الدكتور "سيريل نون" سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس يحيي زكي رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولفيف من كبار المسؤولين التنفيذيين في سيمنس للطاقة.