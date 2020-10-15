الوزير يستعرض موقف تطوير وتوسعة طريقى الإسكندرية الزراعى والصحراوى الغربى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.





وعرض وزير النقل موقف تطوير وتوسعة "طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى"، الذى يمتد من بنها حتى دفرة، بطول 23 كم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمنُ رفع كفاءة الطريق، وتوسعة الحارات المرورية بطول الطريق، ليصبح عرض الطريق 4 حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء 10 كبارى علوية لحل الاختناقات المرورية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من هذا المشروع، الذى يُمثل شريانا حيويا يخدم عددا من المحافظات، والانتهاء منه سيُسهم فى توفير خدمة جيدة للمواطنين، وييسر نقل المواطنين والبضائع.

وأوضح المهندس كامل الوزير أن أعمال المشروع تتضمن كذلك توسعة الطريق الزراعى باتجاه الإسكندرية بالأماكن المتاحة، ليصل عرض الطريق بعد التوسعة إلى 18 م.

وأضاف أن التطوير يشمل أيضاً إنشاء عدد من الكبارى العلوية الرئيسية، هى: "كوبرى الشرقاوية" بطول 1.2 كم، أعلى خط السكة الحديد والطريق الزراعى وترعة الشرقاوية، و"كوبرى قلما" بطول 712 متراً، و"كوبرى عرب الرمل" العلوى، بعرض 12 متراً، لكل اتجاه بإجمالى 24 متراً، و"كوبرى طوخ / طنبشا"، ويشمل تنفيذ كوبرى علوى بعرض 12 متراً، لكل اتجاه بإجمالى 24 متراً، مُقسمة إلى 10 محاور، وتنفيذ طريقين سطحيين بعرض 7 أمتار، و"كوبرى جنبواى" صفط الحرية "العلوى"، بطول 878 متراً وعرض 24 متراً، و"كوبرى دسونس "أم دينار"، ككوبرى خرسانى بإجمالى طول 680 متراً، و"كوبرى كوم إشو العلوى"، بطول 625 متراً، وعرض 24 متراً، و"كوبرى كفر الدوار العلوى"، بطول 1.2 كيلومتر، كما يتم تجهيز موقعى إنشاء "كوبرى الروضة العلوى"، و"كوبرى دسونس الحلفاية".

كما استعرض وزير النقل موقف تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوى الغربى وامتداده حتى أرقين، بطول 1155 كم، وبتكلفة 26 مليار جنيه، حيث تناول على نحو تفصيلى موقف تنفيذ كل مرحلة من المراحل الأربع التى يتضمنها التطوير والتوسعة.

وفيما يتعلق بالمرحلة ما بين القاهرة والمنيا بطول 230 كم، أشار الوزير إلى أنه يتم تطويرها وتوسعتها لتصبح 3 حارات لكل اتجاه، بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتى لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا ، و2 حارة خرسانى لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار ، وإنشاء 21 عملا صناعيا "5 كبارى + 16 نفقا".

وفى الوقت نفسه، عرض الوزير بعض عناصر تطوير الطريق الهامة، ومنها إنشاء محطة تحصيل الرسوم 10 حارات سيارات ملاكى للاتجاهين بنظام تحصيل آلى، وحارات نقل منفصلة ومربوطة على نفس شبكة التحكم للمحطة، ونظام مراقبة مزود بكاميرات رقمية والحواسب الآلية وشبكات ربط المعلومات، ونظام صوتى متكامل واذاعة داخلية، وأنظمة إنذار الحريق، وشاشات عرض وعلامات إرشادية إلكترونية، إضافة إلى غرفة التحكم المركزية لجميع الأنظمة بالكتلة الرئيسية أعلى بوابات تحصيل الرسوم.

كما عرض موقف كوبرى تقاطع طريق الفيوم مع طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وهو الكوبرى الرئيسى أعلى طريق الفيوم ويشمل حركة المرور بالاتجاه بعرض كلى 12.75 متر لكل اتجاه، وكوبرى دمو، يتم تنفيذه بطول 163 مترا، وعرض 30 متراً عند تقاطع بنى سويف / الفيوم، وتوسعة كوبرى حسن واصف، بطول 194 مترا، وعرض 22 مترا، و كوبرى بحر يوسف، بطول 115 مترا، وعرض 22 مترا، وكوبرى الروس، بطول 115 مترا، وعرض 22 مترا، على الطريق الصحراوى الغربى، فضلاً عن ازدواج وتطوير الطريق ما بين أسوان وإدفو بطول 88 كم، من خلال رفع كفاءة الطريق الحالى.