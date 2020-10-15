الوزير: تطوير شبكات الطرق بالدلتا بأطوال 1073 كم بتكلفة 40.7 مليار جنيه

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.

وأشار الوزير إلى أنها تتضمن تطوير محاور طولية كمحور القاهرة / بلبيس / الزقازيق / المنصورة / جمصة بطول 177 كم، ومحور بنها / المنصورة / دمياط الشرقى، بطول 147 كم، ومحور القاهرة / الإسكندرية الزراعى بطول 205 كم، ومحور القناطر / الباجور / شبين الكوم / طنطا / كفر الشيخ / بلطيم بطول 172 كم، ومحور طنطا / المحلة / المنصورة / دمياط الغربى بطول 122 كم، إلى جانب محاور عرضية كمحور30 يونيو / المنصورة / المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور / جناكليس / طريق الإسكندرية الصحراوى بطول 250 كم.

واستعرض وزير النقل بعض المشروعات الأخرى، التى من بينها توسيع عدد من الكبارى ويشمل "وصلة الكافورى، ووصلة الذراع البحرى، وإنشاء دوران للخلف"، بتكلفة إجمالية تبلغ 290 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع إنشاء كوبرى بتقاطع الذراع البحرى مع الطريق الساحلى فى الـ كم 21 بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.

كما نوه وزير النقل إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء كبارى خرسانية على المجارى المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات، وذلك أمام القرى التى يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، ويتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالى 2020 / 2021، بحيث يتم إنشاء 15 كوبرى علوى بتكلفة تقدر بـ 1,5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبرى عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.

وفى الوقت نفسه، تطرق وزير النقل إلى المرحلة الثانية من المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، لافتا فى هذا الصدد إلى أن عدد المحافظات التى تم معاينتها بالمجموعة الأولى من الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات شمل 13 محافظة، منها 6 محافظات قامت بطرح خطتها بالكامل، وهى بورسعيد، والمنيا، والوادى الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، و 5 محافظات متبقى جزء من الاعتماد لم يتم التعاقد عليه، وتشمل محافظات: القاهرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، إضافة إلى محافظتى الفيوم، وأسيوط، حيث لم تقم الوزارتان بالطرح وسيتم عمل بروتوكول معها.