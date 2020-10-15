مدبولى يكلف بتوفير التمويل المطلوب لتطوير وصيانة الطريق الدائرى

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى اليوم الخميس، مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.

واستعرض وزير النقل خلال الاجتماع تطوير وصيانة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، ويشمل ذلك أعمال الصيانة بإجمالى تكلفة 617 مليون جنيه، تشمل صيانة طبقات الرصف من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم، وصيانة و رفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم، وصيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو الى تقاطع شبرا / بنها بطول 15 كم، وصيانة وتأمين شبكة الانارة، وأعمال تأمين سلامة المرور وغيرها.

بينما تشمل مشروعات التطوير بتكلفة 7.3 مليار جنيه، تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأتوستراد، وتطوير وتوسعة المسافة من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم شاملا توسعة، وتطوير كوبرى المنيب على النيل، وكذلك إنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الأهرام إلى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم، فضلاً عن تطوير وتوسعة وصيانة رصف المسافة من طريق الإسكندرية الزراعى إلى المرج بطول 8 كم، وكذلك تطوير وتوسعة وصيانة رصف المسافة من المرج إلى السلام بطول 8 كم، واستكمال الطريق الداعم الداخلى من نفق السلام حتى محور جوزيف تيتو بطول 2 كم، وكذا الداعم الخارجى من نفق السلام حتى محور سعد الشاذلى بطول 5 كم، وإنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو حتى طريق السويس بطول 9 كم.

كما عرض كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع موقف تنفيذ المحاور أعلى النيل بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن مشروع كوبرى الطريق الدائرى الأوسطى "محور حلوان"، بإجمالى طول 156 كم، على 9 قطاعات.

ويضم المشروع نفق تقاطع الدائرى الأوسطى مع طريق الأوتوستراد بطول 60 م، وكوبرى أعلى خط السكة الحديد، ومحور عدلى منصور على النيل، بإجمالى طول 7 كم، لربط طريق الكريمات / الزعفرانة، وطريق الصعيد الحر والصحراوى الشرقى بطريق القاهرة / أسوان الزراعى، وطريق بنى سويف / الفيوم فى الغرب، ويشمل تنفيذ 7 كبارى و نفق، ثم محور سمالوط على النيل، بطول 24 كم ليربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة – أسوان" شمال مدينة سمالوط.

ويشمل المشروع تنفيذ 30 كوبرى و17 نفقا، ومحور ديروط على النيل بطول 29 كم ليربط الطريق الصحراوى الشرقى "القاهرة - أسيوط" بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط، ويشمل تنفيذ 12 كوبرى، و3 مخرات سيول، ونفق، منها 2 كوبرى رئيسى هما كوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى، لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول.

كما يتم تنفيذ محور قوص على النيل، بطول 19 كم ليربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق "القاهرة - أسوان" الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة – أسوان" شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

ويشمل المحور تنفيذ 15 كوبرى و 15 نفقا، منها 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من "الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة / أسوان - الطريق الزراعى الغربى - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربى"، لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

كما يتم أيضا إنشاء محور كلابشة على النيل، بطول 23 كم وعرض 21 مترا لربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى "القاهرة – أسوان" شمال مدينة كوم أمبو بأسوان، تشمل تنفيذ 9 كبارى و5 أنفاق، لحل التقاطعات مع الطرق الرئيسية والفرعية والترع والمصارف.

كما أشار الوزير إلى إنشاء محور دراو على النيل، بطول 23 كم، لربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى "القاهرة – أسوان" شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان، ويشمل تنفيذ 7 كبارى و 2 نفق.

وتابع أن هناك أيضا محور بديل خزان أسوان، بطول 5.4 كم، على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتــى الطريق الصحراوى الغربى "القاهرة – أسوان" عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة – أسوان"، والربط على طريق أسوان / أبو سمبل، ويشمل تنفيذ 2 كوبرى ونفق.