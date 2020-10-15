وزير النقل: القطار الكهربائى ينقل 500 ألف راكب يوميا فى بداية تشغيله 2021

عرض كامل الوزير، وزير النقل، موقف تنفيذ خط القطار الكهربائى "السـلام / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة"، والذى يربط بين الخط الثالث للمترو عن طريق محطة عدلى منصور والمدن الجديدة على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر، حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوبا، للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس أيضاً، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل اقتصادية وسريعة وآمنة.





وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.

وأوضح الوزير أن هذا الخط يضمن سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة "العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان".

وأشار إلى أن الخط سينقل حوالى 500 ألف راكب يومياً عند بداية تشغيله فى أكتوبر عام 2021، فضلاً عن خفض استهلاك الوقود للمركبات التى تستخدم الطرق السطحية بالمناطق والمدن التى يمر بها القطار.

وتابع أنه جار دراسة مد القطار الكهربائى "السلام-العاشر-العاصمة الإدارية" - كمرحلة ثانية للمشروع - جنوبا فى اتجاه طريق القاهرة/السخنة لخدمة المدينة الرياضية العالمية، وللربط مع القطار الكهربائى السريع "السخنة/العلمين" بحوالى طول 14 كم وعدد 3 محطات وشمالا بطول 5 كم وعدد ا محطة "العاشر من رمضان 2" ليصبح إجمالى طول الخط 90 كم وعدد 16 محطة.

وأضاف الوزير أنه سيبدأ المسار من محطة عدلى منصور التبادلية موازيا لطريق "القاهرة –الإسماعيلية" الصحراوى لربط كافة مدن شرق القاهرة "السلام - العبور - المستقبل – الشروق - بدر " ، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن الطـــــول الكلى للمسار 90 كم مقسم إلى، المرحلة الأولى "المسار الأصلى" : بطول 70 كم " 62 كــم مسار سطحى، 8 كــم أعمال صناعية شاملاً المسار للحى الحكومى " و12 محطة "11 محـــــطة سطحية ، 1 محطة علوية"، والمرحلة الثانية: بطول 20 كم و4 محطات" العاشر 2 شمالاً – وجنوباً محطات العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية".

كما تناول وزير النقل الموقف التنفيذى لمشروعى خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات "بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب"، موضحا أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، يمتد بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم.

وأشار الوزير إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر الاستكشافى والجسات وتم صب عدد 6 خوازيق عاملة وعدد 4 خازوق غير عامل بين الورشة ومحطة 22، لافتا إلى ما تم فى إطار تحويل ونقل المرافق المتعارضة مع المسار النهائى للمشروع.

وفيما يتعلق بمونوريل مدينة السادس من أكتوبر، أوضح وزير النقل أنه يمتد بطول 42 كم و12 محطة، ومن المخطط أن يتبادل هذا الخط الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى فى محطة وادى النيل، لافتا إلى أنه تم استخراج التصاريح من قبل جهاز مدينة أكتوبر، وبدأت الأعمال الأولية للمشروع.