الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 الخميس  

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد" الجمعة" نهارا - شبورة مائية صباحا مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة مع شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغري

القاهرة 30 20

الإسكندرية 30 22

وادي النطرون 31 20

طنطا 30 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 19

بلطيم 29 22

مطروح 29 20

السلوم 29 20

سيوة 32 19

بورسعيد 29 23

دمياط 30 23

الزقازيق 30 20

المنصورة 29 20

الإسماعيلية 31 23

السويس 31 23

العريش 30 21

رفح 30 21

رأس سدر 33 23

نخل 32 17

نويبع 33 25

طابا 32 22

كاترين 28 16

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 20

بني سويف 32 23

المنيا 33 23

أسيوط 33 23

سوهاج 34 22

قنا 36 23

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

إدفو 38 24

أبوسمبل 39 25

الوادي الجديد 36 23

شلاتين 34 25

أبو رماد 33 26

حلايب 33 26

رأس حدربة 33 26

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