في اتصال هاتفي.. شكري يبحث مع نظيره الهولندي سبل استقبال السياحة الهولندية في مصر

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية هولندا "ستيف بلوك"، لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن في شتى المجالات.

‎وأكد السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين "شكري" و"بلوك" أعربا عن ارتياحهما للتطور المتنامي في مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأكدا رغبتهما في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لآفاق أرحب، بما في ذلك سرعة إتمام زيارة وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية على رأس وفد من الشركات الهولندية وذلك للتعرف على فرص الاستثمار في مصر. واتصالًا بمجال السياحة، أعرب الوزير "شكري" عن تطلع مصر لأن تكون ضمن أولى الدول خارج الاتحاد الأوروبي التي تستقبل السياحة الهولندية خلال الفترة القادمة، على ضوء التدابير الاحترازية الصارمة التي تطبقها الدولة في المقاصد السياحية المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين تناقشا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها موضوعات الهجرة واللاجئين.

كما استعرض الوزير "شكري" رؤية مصر حيال الملفات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات الخاصة بعملية السلام، وأكد موقف مصر الثابت من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولًا إلى إقامة دولته المُستقلة، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية. وفيما يتعلق بمُستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الليبية، أشار الوزير شكري إلى أن مصر تؤكد منذ بداية الأزمة على ضرورة التوصل لتسوية سياسية ووضع خريطة طريق للمستقبل بغية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا، مع العمل على التصدي لأي تدخلات خارجية والقضاء التام على الارهاب.