المهن الطبية يبحث التعاون مع البريد لتوصيل بطاقات مشروع العلاج

خاطب الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين للاستفادة من خدمات البريد المتميزة لخدمة 700 ألف عضو بالاتحاد على مستوى الجمهورية، على أن يشمل البروتوكول التعاقد على خدمة البريد السريع لتوصيل مراسلات الاتحاد وخلافه.

وطالب عبد الهادى، رئيس هيئة البريد، بأن تكون بداية التعاون بين الطرفين بالتعاقد علي خدمة التوصيل والشحن على مستوي الجمهورية، لتوصيل بطاقات العضوية فى مشروع العلاج الخاص بأعضاء نقابات المهن الطبية، إلى الأعضاء فى منازلهم بالمحافظات، وذلك بعد التطوير الملموس الذى لاحظه الاتحاد فى خدمات البريد.

وأشار إلى أنه تم التواصل والاجتماع بين الاتحاد وأحمد جمعة حافظ مدیر المبيعات وخدمة العملاء بالإدارة العامة لبرید جنوب القاهرة، والذى قدم بدوره شرحا بجميع الخدمات التى يقدمها البريد المصرى.