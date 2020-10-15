الكنيسة الكاثوليكية تنظم دورة تدريبية للشباب في مجال الإنتاج التلفزيوني

نظم مكتب دياكونيا للتنمية دورة تدريبية في مجال المونتاج التلفزيوني لعدد من الشباب تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية.

بدات فعاليات الدورة التدريبية التى نظمها مكتب دياكونيا التابع للكنيسة الكاثوليكية أول أمس واستمرت لمدة يومين، وذلك بمقر مكتب دياكونيا للتنمية وبمشاركة بعض الشباب من المكتب الإعلامي، تحت إشراف الإعلامي رامي جمال.

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وتضمنت الدورة التدريبية توضيح مفهوم المونتاج التلفزيوني وأهميته وكيفية استخدامه، وذلك بجانب التطبيق العملي على كل ما تم تدريسه.

وتهدف الدورات التدريبية التى يقدمها مكتب دياكونيا للتنمية إلى تعزيز قدرات ومهارات الشباب في عدد من المجالات، وذلك من أجل فتح آفاق جديدة وتأهليهم لسوق العمل وايجاد فرص جديدة .

من ناحية أخرى، كرَّم صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك خريجي الجامعات من أبناء المنطقة الجنوبية بإيبارشية أبو قرقاص، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بعزبة حنا أيوب.