اقرأ أيضا ..
وتضمنت الدورة التدريبية توضيح مفهوم المونتاج التلفزيوني وأهميته وكيفية استخدامه، وذلك بجانب التطبيق العملي على كل ما تم تدريسه.
وتهدف الدورات التدريبية التى يقدمها مكتب دياكونيا للتنمية إلى تعزيز قدرات ومهارات الشباب في عدد من المجالات، وذلك من أجل فتح آفاق جديدة وتأهليهم لسوق العمل وايجاد فرص جديدة .
من ناحية أخرى، كرَّم صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك خريجي الجامعات من أبناء المنطقة الجنوبية بإيبارشية أبو قرقاص، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بعزبة حنا أيوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الكاثوليكية تنظم دورة تدريبية للشباب في مجال الإنتاج التلفزيوني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.