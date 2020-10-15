الأنبا بشارة يكرم خريجى الجامعات في إيبارشية أبو قرقاص

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وألقى نيافة الأنبا بشارة كلمة حول "الحب الفعال"، كما تضمن اليوم أيضًا توزيع الهدايا التقديرية على الخريجين، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية .
كان مكتب دياكونيا للتنمية قد نظم دورة تدريبية في مجال المونتاج التلفزيوني لعدد من الشباب تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.
بدات فعاليات الدورة التدريبية أمس الاول واستمرت لمدة يومين، وذلك بمقر مكتب دياكونيا للتنمية وبمشاركة بعض الشباب من المكتب الإعلامي، تحت إشراف الإعلامي رامي جمال.
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