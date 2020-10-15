الأنبا بشارة يكرم خريجى الجامعات في إيبارشية أبو قرقاص

كرم صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك خريجي الجامعات من أبناء المنطقة الجنوبية بإيبارشية أبو قرقاص، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بعزبة حنا أيوب.

وشهدت الكنيسة تواجد عدد كبير من الآباء الكهنة والشمامسة لاستقبال نيافة الأنبا بشارة، في مقدمتهم جناب الأب يوسف أنور راعي كنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة حنا أيوب، والأب إسحق مهيب مسؤول لجنة الشباب والدعوات بالإيبارشية، ولفيف من الآباء الكهنة رعاة الكنائس المشاركة.

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وألقى نيافة الأنبا بشارة كلمة حول "الحب الفعال"، كما تضمن اليوم أيضًا توزيع الهدايا التقديرية على الخريجين، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية .

كان مكتب دياكونيا للتنمية قد نظم دورة تدريبية في مجال المونتاج التلفزيوني لعدد من الشباب تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

بدات فعاليات الدورة التدريبية أمس الاول واستمرت لمدة يومين، وذلك بمقر مكتب دياكونيا للتنمية وبمشاركة بعض الشباب من المكتب الإعلامي، تحت إشراف الإعلامي رامي جمال.