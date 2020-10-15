بشرى.. السيسي يوافق على استبدال المعديات بكباري بـ1.5 مليار جنيه

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات، وذلك أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة.
ويتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالي 2020 / 2021، بحيث يتم إنشاء 15 كوبري علويا بتكلفة تقدر بـ 1,5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبري عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.
جاءت التصريحات خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.
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