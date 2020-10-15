الأزهر يدين اختطاف وقتل ١٤ مزارعا في نيجيريا 

قالت مصادر لوكالة "فرانس برس"، أمس، إن مسلحين من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية قتلوا ذبحًا 14 مزارعًا في ولاية "بورنو"؛ وذلك بعدما قامت الجماعة باختطاف المزارعين، متهمة إياهم بالتجسس ونقل المعلومات إلى الجيش والميليشيات المحلية التي تقاتلهم.

وذكر شهود عيان أن شخصًا نجا من الهجوم وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

من جانبه، يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا النوع من الاعتداءات على المزارعين يتكرر بشكل ملحوظ، مما يتسبب في دفع آلاف المزارعين وعائلاتهم إلى الهرب من منازلهم وحقولهم، إضافة إلى نقص المواد الغذائية لعدم وجود المزارعين فيها، وزيادة خطورة الأزمة الإنسانية في منطقة غرب أفريقيا، ما يستدعي تكاتُفًا دوليًّا للتصدي لمثل هذه الجماعات التخريبية.

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