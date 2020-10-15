معلومات الوزراء يعقد ندوة تثقيفية بعنوان "تحرير سيناء بين الحرب والسلام"

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الخميس ندوة تثقيفية بعنوان "تحرير سيناء بين الحرب والسلام"، حاضر فيها اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وذلك في إطار احتفاء المركز بالذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة.

وقد استعرض اللواء الحلبي عددًا من الوثائق والصور والفيديوهات لتقريب الحقائق عن تلك الفترة للحاضرين، كما أشاد برؤية الرئيس الراحل أنور السادات للمقاتل المصري على أنه الأساس في معادلة القوة العسكرية، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارا.

مشيرا إلى أن قدرة الجيش المصري على مواجهة الصعاب والصمود عقب نكسة 67 هي ما دفعته لأخذ قرار النصر بلا تراجع.