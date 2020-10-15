عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الخميس ندوة تثقيفية بعنوان "تحرير سيناء بين الحرب والسلام"، حاضر فيها اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وذلك في إطار احتفاء المركز بالذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة.
وقد استعرض اللواء الحلبي عددًا من الوثائق والصور والفيديوهات لتقريب الحقائق عن تلك الفترة للحاضرين، كما أشاد برؤية الرئيس الراحل أنور السادات للمقاتل المصري على أنه الأساس في معادلة القوة العسكرية، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارا.
مشيرا إلى أن قدرة الجيش المصري على مواجهة الصعاب والصمود عقب نكسة 67 هي ما دفعته لأخذ قرار النصر بلا تراجع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومات الوزراء يعقد ندوة تثقيفية بعنوان "تحرير سيناء بين الحرب والسلام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.