فتح باب الحجز على وحدات إسكان جنة بالقاهرة الجديدة للصحفيين

فتحت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، باب الحجز على وحدات الإسكان "جنة مصر" بالقاهرة الجديدة بمنطقة الجامعات تشطيب سوبر لوكس.

وأوضحت النقابة أن الطرح سيكون بأسبقية الحجز للصحفيين وأسرهم، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر لعدد 288 وحدة سكنية سعر المتر 10090 جنيها للمتر بخلاف نسبة التميز.

وأضافت لجنة الإسكان فى بيان لها، أن المساحات تبدأ من 100 متر إلى 150 مترا على أن تكون المعاملة المالية كما يلى سداد 30% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5% مجلس أمناء، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان فى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس وسداد 10% من قيمة الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ سداد مقدم الحجز وسداد 10% من قيمة الوحدة بعد 6 أشهر عند الاستلام.

وتابعت : سداد الباقى وقدره 60% على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد ويلتزم الحاجز بتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة المقررة لجهاز المدينة "القاهرة الجديدة".